Главу радио «Эрмитаж» петербурженку Татьяну Бажанову признали банкротом

Информацию об этом можно увидеть в электронной картотеке арбитражных дел.

В Петербурге Арбитражный суд первой инстанции признал банкротом Татьяну Бажанову и ввел реструктуризацию ее долгов. Женщина является гендиректором ЗАО «Радиокомпания «Культура», которое владеет радиостанцией «Эрмитаж».

В арбитраж обратилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Компания подала иск о признании ЗАО «Радиокомпания «Культура» банкротом на общую сумму 15,3 млн рублей.

У владельцев радио «Эрмитаж» нет такой суммы, поэтому ее пытались собрать с помощью пожертвований. В итоге, получилось набрать почти 3,9 млн из необходимых 15 млн рублей. Если долг не удастся погасить, радиостанцию закроют.

Радиостанция «Эрмитаж» была основана в 2000 году. На 90,1 FM играет джаз, блюз, соул и классика.