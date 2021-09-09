В Петербурге отменили ежегодный крестный ход с мощами Александра Невского

Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по культуре Федор Болтин.

Петербургские власти отменили крестный ход из-за COVID-19. Он должен был пройти 12 сентября в честь 800-летия князя Александра Невского. Шествие в День перенесения мощей святого до этого было ежегодным.

Божественная литургия на территории Александро-Невской лавры пройдет без изменений, после нее состоится малый крестный ход. Наместник Лавры и епископ Кронштадский Назарий рассказал, что он пройдёт с выходом на площадь Александра Невского.Торжества по случаю перенесения мощей покажут в исторической части Петербурга на 11 полноформатных экранах.

Так же власти Петербурга отменили праздничную программу на Дворцовой площади. Празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского решили перенести на начало декабря. Оно пройдет в мультимедийном формате.