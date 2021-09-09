В честь 800-летия Александра Невского в Петербурге пройдет крестный ход и лазерное шоу

Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

В Петербурге с 10 по 12 сентября пройдут торжества по случаю 800-летия князя Александра Невского.

10 сентября, в пятницу, в Александро-Невской лавре пройдет освящение мозаичной иконы «Святые благоверные князья Федор Новгородский и Александр Невский».

11-12 сентября, в выходные, пройдет фестиваль реконструкторов «Невская битва». На Кронверской набережной о воплотят сражения 1240 года, которые проходили под командованием Александра Невского.

Ночью с 11 на 12 сентября в Петербурге пройдет лазерное шоу. В городе включат «поющие мосты». Дворцовый мост разведут под композицию Сергея Прокофьева «Александр Невский».

Крестный ход пройдет 12 сентября, в воскресенье в Александро-Невской лавре. В Благовещенской церкви откроют бюст Александра Невского.