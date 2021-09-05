Упсала-Цирк во дворе на Васильевском острове устроил бесплатное представление

Об этом сообщила труппа в своих социальных сетях.

Упсала-цирк или «Цирк хулиганов» — это современный европейский цирк без животных и клоунов. Сегодня, пятого сентября труппа запустила новый проект «Цирк в городе». По словам артистов, это представление «между иммерсивным представлением и мастер-классом».

В рамках проекта Упсала-цирк выступил в общественном пространстве во дворе дома № 35 10-й линии Васильевского острова. Артисты учили зрителей жонглировать, делали акробатические номера и занимались импровизацией.

Уличному представлению не мешает дождливая погода: «Приехали» - это история про то, как однажды в город приехал цирк, который начал строить свои порядки. Спектакль уличный, но вчера мы переместили его в шатёр из-за погодных условий. Сегодня тоже следим за погодой и решаем вопрос непосредственно перед началом. С заботой о зрителях» — написано в инстаграме Упсала-цирка.

Событие проходило в сквере, который местные жители за свой счет превратили в общественное пространство. Граждане говорят, что раньше двор был завален мусором и битым стеклом. Чиновники же жалуются на шум с нового пространства и заявляют, что благоустройство было несогласованно. Чем закончится конфликт, еще неизвестно.