В Петербурге отметят 80-летие писателя Сергея Довлатова

В Петербурге пятый год подряд пройдет фестиваль «День Д», сообщают в пресс-службе Смольного.

«День Д» – ежегодный проект, включающий в себя театральные постановки, лекции, выставки, экскурсии и концерты. Он пройдет в Петербурге с 3 по 5 сентября 2021 года. В его программе более 40 мероприятий.

Петербуржцы смогут послушать отрывки из произведений Довлатова в исполнении известных актеров (Максим Виторган, Максим Суханов, Ефим Шифрин и Михаил Полицеймако). Их будут озвучивать в начале каждого часа с 3 по 5 сентября с 14:00 до 18:00 в Таврическом саду и на Дворцовой и Адмиралтейской набережных.

В Новой Голландии, музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме и «Доме книги» все три дня будут различные лекции. На ул. Рубинштейна, 23 пройдут экскурсии, связанные с жизнью и бытом Сергея Довлатова.

Большая программа будет 4 сентября в сквере им. Довлатова на Загородном проспекте, дом 15-17 с 12 до 18 часов. Например, будет джазовое выступление в 15 часов, чтение произведений и детских стихов Довлатова.

Полную программу фестиваля можно посмотреть на его официальном сайте.