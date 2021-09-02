В Петербурге снесут флигель Воронцовского дворца

Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) 2 сентября сообщило о том, что суд определился с подрядчиком.

На Садовой улице снесут один из трех флигелей Воронцовского дворца.Третий кассационный суд общей юрисдикции планирует заключить контракт с ООО «Альфа». Сумма сделки составит почти на пять млн рублей.

С момента подписания договора на снос отводится 30 дней. Здание, которое будут сносить находится в глубине квартала по адресу Садовая улица, дом 26, литера Р.

В июле 2021 года на сайте комитета по охране памятников был опубликован акт историко-культурной экспертизы. Из него градозащитники узнали о планируемом сносе трех флигелей Воронцовского дворца. Примечательно, что в документе не были указаны цель сноса и история построек.

По закону дворовые флигели можно сносить, поскольку Воронцовский дворец является федеральным памятником, а здания только находятся на его территории.

Воронцовский дворец — образец стиля барокко. Он был построен по проекту архитектора Бартоломео Франческо Растрелли в 1749–1757 годах. В 2019 году во дворец въехал третий кассационный суд.











