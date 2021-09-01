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Петербургскую усадьбу «Уткина дача» восстановят к 2024 году

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© Фото: Сергей Ефимчук, социальные сети усадьбы «Уткина дача»

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В федеральном памятнике «Уткина дача» завершили монтаж теплосетей.

ГУП «ТЭК СПб сообщил на своем сайте о том, что в особняке «Уткина дача» завершены работы по монтажу теплосетей, а на территории памятника установлен энергоисточник. 

Особняка «Уткина дача» обещают сдать к 2024 году, об этом сообщили в пресс-службе Смольного. В памятник уже провели отопление, пуско-наладочные работы сетей запланированы после начала отопительного сезона. Следующим пунктом станет облагораживание прилегающей территории.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что на территории особняка планируется создать филиал Музея городской скульптуры и сделать выставочно-лекционное пространство. Восстановление памятника обойдется городу в 200 млн рублей.

«Уткина дача» был построена в 1790-х годах на слиянии рек Охты и Оккервиля. До 2009 года ансамбль являлся многоквартирным домом, затем его признали памятником федерального значения В 2010 году —  расселили. С 2013 года в особняке ведутся ремонтные работы.

 

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