Петербургскую усадьбу «Уткина дача» восстановят к 2024 году

ГУП «ТЭК СПб сообщил на своем сайте о том, что в особняке «Уткина дача» завершены работы по монтажу теплосетей, а на территории памятника установлен энергоисточник.

Особняка «Уткина дача» обещают сдать к 2024 году, об этом сообщили в пресс-службе Смольного. В памятник уже провели отопление, пуско-наладочные работы сетей запланированы после начала отопительного сезона. Следующим пунктом станет облагораживание прилегающей территории.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что на территории особняка планируется создать филиал Музея городской скульптуры и сделать выставочно-лекционное пространство. Восстановление памятника обойдется городу в 200 млн рублей.

«Уткина дача» был построена в 1790-х годах на слиянии рек Охты и Оккервиля. До 2009 года ансамбль являлся многоквартирным домом, затем его признали памятником федерального значения В 2010 году — расселили. С 2013 года в особняке ведутся ремонтные работы.