Владимирский собор отреставрируют за 35,3 миллиона рублей

В Кронштадте началась реставрация Владимирского собора иконы Божией Матери. На работу было выделено 35,3 миллиона рублей из городского бюджета.

У собора планируют восстановить штукатурную отделку фасадов и лепной декор, отреставрировать решетки окон цокольного этажа и козырьки из черного металла. Также рабочие восстановят деревянные элементы шатровой колокольни.

"К Кронштадту приковано особое внимание. Сейчас там реализуется масштабный проект «Остров фортов». И город не может оставаться в стороне. Мы ремонтируем дороги за счет бюджета, приводим в порядок здания. Владимирский собор находится в исторической части Кронштадта, где много туристов. После реставрации он будет настоящим украшением острова", — сообщил губернатор Александр Беглов.

Работы выполнит компания АО "Петрос".