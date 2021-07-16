В Эрмитаж доставили "Мадонну с Младенцем и Иоанном Крестителем"

«Прекрасная садовница», или «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем», Рафаэля Санти прибыла из Лувра в Эрмитаж. Выставку шедевра откроют в Аполлоновом зале. Гости смогут увидеть картинку с 21 июля по 19 августа.

Изначально Мадонна должна была прибыть в Петербург в декабре 2020 года. Однако, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, этого не произошло.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что приезд картины "символом верности музейного сообщества своим обещаниям даже в условиях форс-мажоры. Мы благодарны братскому Лувру за возможность любоваться «Прекрасной садовницей» в эрмитажном стиле — уединенно".