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Петербургский частный театр ЛДМ на грани закрытия

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© Фото: Baltphoto

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Театры пережили локдаун, но не смогли конкурировать с бизнесом.

В Петербурге частный театр ЛДМ «Новая сцена» смог пережить пандемию в 2020 году, однако в 2021 столкнулся с новыми проблемами. Артисты оказываются на улице. Руководство театра попросило о содействии у вице-губернатора Бориса Пиотровского. Но они оказались не услышаны.

Как сообщает изданию "МК в Питере" продюсер театра Ирина Афанасьева, в начале июля площадка оказалась под угрозой выселения. Собственник здания решил расторгнуть договор аренды с театром и отказался ввести переговоры. Тогда артисты решили обратиться за помощью к городским властям.

По словам Афанасьевой, из диалога с вице-губернатором сотрудники поняли, что у театра нет надежд. Пиотровский не стал давать обещания рассмотреть варианты помощи театру.

"Мои предположения были недалеки от истины, но разговор состоялся еще более деконструктивный. Обычно чиновники говорят приятные мягкие слова вроде — "Да, конечно, мы поможем, но не знаем, как…" Нет. "Свободных театров у нас нет, помещений никаких нет, какие-то полугосударственные дотации мы тоже дать вам не можем…"Вот такой неконструктивный разговор у нас состоялся", — рассказала Афанасьева.

"МК" постарался узнать о дальнейшей судьбе театра и отправил запрос на имя Бориса Пиотровского. Но ответа на момент публикации материала не поступало.

Отказ Пиотровского в поддержке театра, как части культурной сферы Петербурга выглядит неожижанным, на фоне поручений президента РФ Владимира Путина о поддержке учреждений культуры. В обязанности Бориса Пиотровского входит непосредственное исполнение поручений главы государства. Остается непонятным, почему театр, который не финансировался из госбюджета, оказавшись на грани закрытия, столкнулся с полным безразличием.

За время локдауна петербургские театры оказались в печальном положении. С ноября 2020 года заполняемость в залах урезали до 50%. Однако, урезать расходы театры не смогли. Еще в конце 2020 года 19 театров написали обращение в Комитет по культуре, чтобы обратить внимание на проблему.

То, что происходит сейчас с ЛДМ «Новая сцена» это пока первый случай. Но, вероятно, не последний. Культура Петербурга под угрозой?

 

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