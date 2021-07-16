Шоу "Поющие мосты" вернется в Петербург

В Петербурге с 17 июля возобновят музыкальное шоу "Поющие мосты".

В этом году для зрителей будет особая программа, посвященная Дню Военно-морского флота, 800-летию со дня рождения князя Александра Невского и Дню Довлатова. К каждому празднику будет подготовленный отдельный плейлист.

Уже в эти выходные мосты разведут под музыку Сергея Прокофьева, Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова. Шоу начнется в 1:10 и продлится от 5 до 20 минут.

Развод мостов под классическую музыку будет проходить до 20 сентября.