В Летнем саду откроется совместный проект Ассоциации краеведов региона и Русского музея

4 июля начнет работу вторая по счету выставка малых музеев Ленинградской области. Проект организован совместно с Ассоциацией краеведов 47-го региона и Русского музея.

Как утверждают организаторы, эскпозиция выставки объединит прошлогодние и новые маршруты. Каждый найдет для себя новые интересные места и получить по ним достоверную информацию. Все желающие смогут познакомиться с работой музея с детьм и взрослыми с особенностями развития. Посетители узнают об уникальной акции "Всероссийская Дубрава Петра Великого", в рамках которой саженцы дерева-памтника живой природы – дуба Петра Великого, высаживают в Ленинградской области и других регионах России.

"Мы здесь, потому что закрыты внешние границы - это не очень хороший подход к путешествиям по родному краю. Мы понимаем, что имеем дело с очень искушенным туристом, который поездил по Европе. Но поверьте, Ленинградская область – это уникальный культурный регион", – поделилась координатор проекта Ольга Молодцова.

Выставка будет открыта до 12 июля.