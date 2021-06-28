Художник Эрик Булатов посетил Петербург

Самый известный художник России, чьи работы выставляются в главных мухеях мира, посетил Петербург по приглашению Закрытого Клуба NeL.

Художник пробыл в городе 2 дня. 23 и 24 июня в стенах Закрытого Клуба NeL была проведена лекция, кроме того, там состоялась творческая встреча с Эриком Булатовым.

Лекция представляла из себя размышления живописца о роли художника и искусства. Художник рассказал о своем творческом пути, а также о роли света в мире и в его работах.

Булатов отметил, что не причисляет себя к направлению соц-арта, так как его искусство существует отдельно, хотя и находится под влиянием различный течений.

В конце беседы художник отметил, что не знает, каким будет искусство будущего. По словам Булатова, люди искусства предчувствуют что-либо неосознанно.

24 июня состоялась творческая встреча, а также просмотр документального фильма «Небосвод Эрика Булатова».

Встреча с художником стала важнейшим событием для Закрытого Клуба NeL. Все те, кто не имел возможности присутствовать лично, могли присоединиться к онлайн-трансляции события в прямом эфире.