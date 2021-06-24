В Петербурге закрасили граффити с врачом-супергероем

На Литейном закрасили граффити с изображением врача-супергероя, которое появилось на трансформаторной будке ко Дню медицинского работника. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго».

В пресс-службе отметили, что компания не имеет возражений против размещения граффити на своих объектах в случае, если оно будет согласовано в установленном в городе порядке. В ином случае компания обязана восстановить внешний вид объекта.

Напомним, на будке изобразили девушку-врача в супергеройском плаще. Многие жители публиковали фото у граффити в соцсетях.