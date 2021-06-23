Смольный сможет аттестовать экскурсоводов и гид-переводчиков

Законодательное собрание Санкт-Петербурга взялось за урегулирование отдельных нюансов туристической деятельности в Петербурге. Правительство внесло поправки в действующий закон. Они были приняты в первом чтении

Теперь, в связи с утверждением нового законопроекта Смольный наделили полномочиями по аттестации экскурсоводов и годов-переводчиков. Также он сможет участвовать в организации различных видов образования и профобучения в сфере туризма.

Теперь гиды и экскурсоводы при прохождении аттестации будут получать специальную идентификационную карточку, а за их выдачей установят жесткий контроль.