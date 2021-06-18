Легенда в Петербурге: выставка художника Эрика Булатова пройдет 23 и 24 июня

В Петербург приезжает живая легенда, иллюстратор, известнейший российских художник и основатель соц-арта Эрик Булатов. Его работы можно увидеть в многих известных музеях: Русский музей, Третьяковская галерея, Kunstmuseum и Museum Ludwig в Германии, Musée du Louvre (Лувр), Tate Modern в Лондоне и Центр Помпиду во Франции.

Знаменитый художник проведет в Петербурге всего два дня, за которые он организует творческую встречу и лекцию. Мероприятие запланировано 23 и 24 июня в Закрытом Клубе NeL. Петербуржцы смогут эксклюзивно пообщаться с маэстро, ведь он с супругой проживает во Франции, и шанс увидеть легенду выпадает редко.

Согласно программе, лекция «О картине и о себе» состоится 23 июня в 19:00. В рамках лекции Эрик Булатов обсудит роль художника и искусства в различных ипостасях. На следующий день в 19:00 пройдет творческая встреча, на которой гости смогут задать любые вопросы и просто пообщаться с маэстро. Кроме того, покажут фильм «Небосвод Эрика Булатова». Документальное кино представит режиссёр Татьяна Пинская.

Не упускайте возможность увидеть легенду и приобретайте билеты на сайте Закрытого Клуба NeL в разделе «Афиша». Внимание: количество мест ограничено! Кроме того, есть возможность приобрести онлайн-билеты и не пропустить легендарную встречу.