У Петропавловской крепости открылась уличная экспозиция «Серебряное ожерелье России»

В пресс-службе Смольного сообщили, что около Никольских ворот у Петропавловской крепости открылась масштабная уличная экспозиция «Серебряное ожерелье России».

Так, у старейшего памятника архитектуры Санкт-Петербурга расположили экспонат в виде 11 серебряных бусин, размер которых составляет 1,8 метра. Вместе это все составляет ожерелье, символизирующее каждый из 11 субъектов Северо-Западного федерального округа.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что город на Неве обладает большим количеством памятников истории, культуры и природных достопримечательностей, не меньше, чем «Золотое кольцо» России. По словам главы региона, «Серебряное ожерелье» станет не менее популярным и узнаваемым.

Сама экспозиция выполнена в виде большого зеркального шара, в котором отражаются города и все остальные бусины, которые представляют Северо-Запад.