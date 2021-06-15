Лучшим техническим вузом России стал Петербургский ИТМО

ВУЗ ИТМО в Санкт-Петербурге занял позицию лучшего ВУЗа России среди высших учебных заведений технической направленности по версии международного рейтинга Round University Ranking. Информацию об этом RUR совместно с Clarivate выложили на своем официальном сайте.

ИТМО стоит на лидирующей позиции уже два года подряд, также университет поднялся на 51 позицию и занял 41-е место в ТОПе. Всего в этом году в рейтинг включили 790 учебных заведений с техническими специальностями со всего мира, 80 из которых были взяты из России. Подчёркивается, что это на 14 больше, чем было в прошлом году.

В структуру рейтингов RUR включают шесть предметных направлений (естественные науки, технических науки, гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские науки, социальные науки) и 24 предметных рейтинга по отдельным, более узким направлениям.