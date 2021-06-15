Режиссер Антон Адасинский отказался от сотрудничества с МХАТ из-за участия в спектакле Бузовой

Телеведущая Ольга Бузова недавно выступила на спектакле о молодости Сталина «Чудесный грузин» на сцене МХАТа им. Горького. После этого в социальных сетях появилось очень много высказываний и мнений по этому поводу. Из-за выступления Бузовой, основатель театра Derevo и режиссер Антон Адасинский сообщил о том, что прекращает сотрудничество с театром.

"Я, автор и режиссер детского мюзикла "Золото", вынужден сообщить, что прекращаю сотрудничество с театром. "Золото" на сцене МХАТа больше не будет", — заявил Адасинский.

Также сообщается, что режиссер связал свой уход еще с именем Сталина, в результате действий которого пострадала семья основателя театра Derevo.