Петербургский режиссер ушел из МХАТа из-за Ольги Бузовой

В театре МХАТ имени Горького произошли изменения после приглашения Ольги Бузовой на роль в “Чудесном грузине”. В частности, петербургский режиссер и хореограф отказался сотрудничать с театром. Об этом сообщает сам основатель и руководитель театра DEREVO Антон Адасинский.

Так, 13 июня, в воскресенье, Адасинский принял решение покинуть МХАТ, однако он надеется, что зрители не разбегутся после участия Бузовой и будут приходить на другие спектакли.

Кроме того, режиссер написал открытое письмо театру, в котором сообщил, что не намерен быть в одной новостной ленте с именами порно-актрис, а также с именем Сталина, которого он называет палачом.

”Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная "МХАТовская" публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен”, — написал Антон Адасинский.