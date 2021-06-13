Балерина Наталья Осипова сорвала спектакли Михайловского театра

В Петербурге со всех спектаклей сняли балерину Наталью Осипову. Причиной стала неявка артистки - она должна была накануне вылететь из Лондона. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Так, 12 июня, в субботу, стало известно, что балерина не приехала и ей придется искать оперативно замену. Как сообщает худрук Михайловского театра Владимир Кехман, Наталья живет в Лондоне и является примой театра Ковент-Гарден. В связи с тем, что она не вылетела 12 июня, ее участие в балете «Баядерка», запланированном на 17 июня теперь невозможно.

Кроме того, возлюбленный примы сообщил о болезни артистки. Однако Кехман позвонил руководству лондонского театра, получив в ответ информацию о идущих по плану спектаклей с участием Натальи. Более того, прима не сообщала, что собирается лететь в Петербург.

Известно, что Кехман извинился перед зрителями и обещал вернуть полную стоимость билетов всем, кто пожелает их сдать.