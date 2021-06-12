На Васильевском острове может появится новый туристический кластер

На Васильевском острове планируют создать новый туристический кластер. Автором инициативы выступило руководство Дворца им. Кирова. Согласно плану, туристический кластер будет включать в себя сам ДК, музей современного искусства Эрарта и парк «Сад Василеостровец».

О планах развития района рассказала коммерческий директор ДК Арина Ленская. Она отметила, что с помощью объединения и развития трех площадок в район будут привлечены туристы и жители города.

Инициативу компании поддержали в комитете по благоустройству. Инициаторы проекта отмечают, что парковка около ДК будет озеленена, а в саду появятся детские и спортивные площадки.