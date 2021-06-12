Беглов познакомился с бытом славян на ярмарке славянской культуры

Фестиваль славянской культуры проводят в парке «Озеро Долгое», расположенном в Приморском районе. Мероприятие продлится с 11 по 13 июня.

Граждане города и туристы могут познакомиться на ярмарке с культурой народов 20 регионов России. На фестивале свой талант продемонстрируют 50 ремесленников, участие в мероприятии примут 43 музыкальных коллектива.

На ярмарке можно пообедать настоящим украинским борщом, попробовать картофельные вафли или выпить кваса.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил мероприятие и ознакомился с традициями и песнями народов Украины и Белоруссии, а также с работой кузнецов.