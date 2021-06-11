Специалисты начали реставрировать колокольню Николо-Богоявленского собора

Колокольню Николо-Богоявленского Морского собора, расположенную на Никольской площади Петербурга, реставрируют. Научная реставрация колокольни стартовала впервые за 65 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. На работы было выделено 113, 7 млн рублей из городского бюджета.

Согласно данным чиновников, подрядчик уже почти установил леса и занимается расширением фасада колокольни. В КШИОП отметили, что говорить о возможных сроках завершения реставрационных работ пока рано, так как в процессе реставрации может быть обнаружено много проблемных мест.