В Петербурге пройдет выставка художника Энди Уорхола

На сайте Петербургской таможни сообщили, что во вторник, 8 июня, в Северную столицу из Италии привезли более 100 работ известного художника Энди Уорхола. В конце июня работы будут представлены на выставке «Энди Уорхолл и русское искусство» в общественном пространстве «Севкабель Порт».

"109 произведений искусства поп-арта, созданных Энди Уорхолом, прибыли в Санкт-Петербург на Василеостровский таможенный пост, обладающий компетенцией по совершению таможенных операций в отношении культурных ценностей", — сообщили на сайте.

Дарья Поклонская-Буслаева, эксперт Министерства культуры России, сопровождала всю таможенную процедуру. Она сообщила, что оценочная стоимость страховки всех картин оценивается в 10 млн евро.