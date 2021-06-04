В петербургском Доме Радио пройдет выставка современного искусства

В Санкт-Петербурге в междисциплинарном культурно-образовательном центре Доме Радио состоится выставка звезд современного искусства. Одним из первых крупных проектов станет «Летняя выставка», которая пройдет с 3 по 20 июня.

Отмечается, что на выставке появятся работы таких звезд, как Илья Кабаков, Эрвина Вурма, Эрик Булатов, Мэт Коллишоу, Пипилотти Рист и другие. Кроме того, в одном из залов выставки можно будет увидеть инсталляцию Билла Виолы.

Экспозиция была включена в программу экономического форума. Однако стать посетителем выставки можно только в составе экскурсионной группы. Экскурсии будут проходить каждый час с 12 до 18 часов.