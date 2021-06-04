Диана Арбенина прыгнула в толпу во время выступления на дворцовой

«Ночные снайперы» стали участниками программы «От классики до рока» и выступили на Дворцовой площади Петербурга в рамках ПМЭФ.

Многие присутствовавшие на концерте поделились видео выступления в соцсетях. Во время концерта Диана Арбенина прыгнула со сцены в толпу: публика подхватила ее и вернула на сцену, после чего Арбенина продолжила петь.

Концерт «От классики до рока» состоялся вечером 3 июня. В программе помимо «Ночных снайперов» и Арбениной участвовал также симфонический оркестр театра Петруцелли» из Италии.