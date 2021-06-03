На ПМЭФ выступила новая группа Шнурова "Зоя"

Новая группа «Зоя», созданная музыкантом Сергеем Шнуровым, первых раз выступила перед гостями Петербургского международного экономического форума. Видео выступления поделилась в Telegram Ксения Собчак.

Солистка начала выступление, находясь в толпе зрителей, а позже поднялась на сцену и присоединилась к другим музыкантам. Шнуров отметил, что помимо солистки, участниками группы стали музыканты из основанного им «Ленинграда». О своем проекте музыкант рассказал в Instagram. Первый альбом группы получил название «Это жизнь».