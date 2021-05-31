В Петербурге реставрируют памятник Петру I

Музей городской скульптуры объявил конкурс на реставрацию памятника Петру I на Сенатской площади.

Цена контракта составила 40 миллионов рублей. Реставрацию планируют завершить к концу текущего года.

Реставрация медного всадника приурочена к 350-летию со дня рождения императора, юбилей отметят в следующем году. Ранее Екатерина Макеева, занимающая должность заведующей службой по текущему уходу и содержанию памятников Государственного музея городской скульптуры, сообщила, что планируется реставрация скульптуры и пьедестала, кроме того, работы затронут и площадку вокруг памятника. Отмечается, что состояние памятника удовлетворительное, однако некоторые дефекты требуют устранения.