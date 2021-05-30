Александр Пелевин получил премию «Национальный бестселлер» по литературе

В Доме актера в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения литературной премии «Национальный бестселлер» 2021 года. Награду получил Александр Пелевин за свою книгу «Покров-17». Председателем жюри премии был Григорий Ивлиев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), а также член правления Союза писателей России.

Голоса членов жюри распределились поровну между участниками. По словам председателя жюри, такое на церемонии впервые. Голос Ивлиева был решающим .

«В "Покрове-17" очень сильные и современные образы, показывается некий мир, который может быть совершенно иным, чем мы привыкли. Иным в силу нашего неосторожного обращения с новейшими технологическими достижениями, обращением с оружием, мир, в котором мы не все понимаем», — поделился Ивлиев с присутствующими своим мнением по поводу книги.

Также глава Союза писателей сравнил сюжет бестселлера с пандемией, т.к. сейчас людям тоже приходится жить другой реальности —носить маски, обеспечивать безопасность окружающих и следить за своим поведением.