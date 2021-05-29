В Петербурге открылся Музей христианской культуры

В Северной столице появился Музей христианской культуры. Новый музей создан при Константино-Еленинском монастыре. В коллекции представлены паломнические реликвии, иконы и работы живописцев. Торжественное открытие музея прошло 29 мая, в субботу.

На открытии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов, а также ктитор Константино-Еленинского женского монастыря Константин Голощапов. Известно, что в здании несколько залов, посвященных Ветхому и новому Заветам, раннехристианскому искусству, а также Николаю Чудотворцу.

«Он призван показать красоту нашей русской иконы. Самое главное – он даст возможность изучать историю страны. Это очень важно для молодежи. Это скрепы нашей истории, которые всех нас объединяют», – описывает музей Беглов.