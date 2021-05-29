На выходных петербуржцев ждет уникальный фестиваль варгана

В Петербурге состоится необычный фестиваль, посвященный аутентичному музыкальному инструменту под названием варган. Мероприятие продлится 29 и 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба Шереметьевского дворца.

Так, фестиваль пройдет в Шереметьевском дворце. Основные действия праздника пройдут в воскресенье, 30 мая. Во дворе с 14 до 17 часов планирую показать, как создает варган, а вечером устроить вечеринку в Молодежном центре «палата ремесел».

«Послушаете лекцию-концерт «Русская музыка на варгане: опыт исполнительской реконструкции» от Бориса Ефремова и Ирины Богатырёвой. А также насладитесь звучанием варганов на гала-концерте с участием фольклорных музыкантов и варганистов из разных городов», - анонсируют мероприятие организаторы.

Вечером же, 30 мая, пройдет вечерка «Танцы под варган» в Молодёжном центре «Палата ремёсел».