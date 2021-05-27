На Васильевском острове состоится проект «Музыкальный салон в Румянцевском саду»

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове, в воскресенье, 30 мая, стартует проект «Музыкальный салон в Румянцевском саду». В районной администрации сообщили, что праздничные вечера будут проходить до 12 сентября.

«Каждое воскресенье в 14:00 на площадке перед Музыкальным павильоном в Румянцевском саду – излюбленном месте отдыха василеостровцев и гостей города, будут выступать духовые оркестры, народно-инструментальные и джазовые коллективы, артисты петербургской эстрады», — сообщили в ведомстве.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что со 2 по 5 июня в Северной столице состоится Петербургский Международный экономический форум.