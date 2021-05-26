В ЗакСе назвали Почетных граждан города

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга депутаты определили петербуржцев, которые получат звание «Почетного гражданина» Петербурга. Награду получили заслуженный доктор России и руководитель Петербургского НИИ физиопульмонологии Петр Яблонский, а также знаменитый балетмейстер и глава Академического театра Северной столицы Борис Эйфман. Об этом сообщил «МК в Петербурге».

Заседание по выбору победителей прошла 26 мая в городском парламенте, но за закрытыми дверями. Чиновники выбирали среди граждан, которые внесли наибольший вклад в развитие культуры или науки города.

Церемония награждения состоится в Ротонде Мариинского дворца 27 мая.