В Петербурге стартовал XVI Международный книжный салон

В среду, 26 мая в Санкт-Петербурге стартовал XVI Международный книжный салон. В мероприятии будут участвовать книжные магазины, издательства, музеи, библиотеки, вузы, СМИ, а также информационные агентства. В здании Главного Штаба и на Дворцовой площади книжный салон пройдет в очном формате. Мероприятие в онлайн-формате также запланировано. Об этом сообщил «телеканал Санкт-Петербург».

Онлайн-трансляцию будет показывать «телеканал Санкт-Петербург», где можно будет также увидеть встречи с писателями.

На мероприятие заявлено более 200 спикеров. На форум заявлены такие российские писатели, как Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Дина Рубина, Евгений Водолазкин, Татьяна Устинова и многие другие.

Кроме того, организаторы Международного книжного салона приготовили много флешмобов, один из которых танец «Танцующих достоевских». Также будут «Поющие мосты» с инсталляцией и под литературное сопровождение.