Памятник Петру I в Петербурге начали готовить ко Дню города

В четверг, 27 мая, жители Санкт-Петербурга будут отмечать День города. В регионе уже проходит подготовка к празднику. В рамках подготовки ко Дню города на Сенатской площади начали уже мыть памятник Петру I.

Мытье скульптур начинается перед Днем победы, а также Днем города и продолжается до самого конца лета.

Отметим, что памятник Петру I был создан французским скульптором Этьеном Фальконе в 1782 году. Высота статуи составляет 10,4 метра. Памятник отлит из бронзы и установлен на гранитном постаменте.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге планируют построить «Лахту Центр 2». Ее высота составит 703 метра.