В Петербурге в рамках подготовки ко Дню города помоют памятник Петру I

Ко Дню города в Петербурге моют памятники, в том числе памятник Петру I, расположенный на Сенатской площади.

Данная информация была предоставлена комитетом по культуре Петербурга. Высота памятника императору составляет 10 метров. Статуя изготовлена из бронзы. Автор памятника – французский скульптор Этьен Морис Фальконе. Скульптура была создана во второй половине XVIII века.

Первые уборки в городе начались еще перед 9 мая. Работы будут продолжать и летом. Напомним, ранее были помыты памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли, которые находятся у Казанского собора.