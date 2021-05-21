Петербургская группа Little Big выпустила песню в стиле Rammstein

Группа из Петербурга Little Big, обычно выступающая в стиле панк-поп-рейв, выпустила песню в стиле хард-рок. Стилистика композиции напомнила фанатом группу из Германии Rammstein. Релиз песни появился в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе группы.

«Боже, храни панк! Боже, храни рейв!» — говорится в тексе новой песни.

Фанаты тепло встретили композицию в непривычном для группы жанре, отметив, что Little Big вернулись к своим истокам. Кроме того, некоторые слушатели предположили, что скоро группа анонсирует выход нового альбома.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал, что солист группы Rammstein выпустил клип, снятый в Эрмитаже, исполняя песню на русском языке.