Четверть площадок в «Ночь музеев» будет работать до 6 утра

В 15-й раз в Петербурге пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Участниками акции станут 80 площадок. Большая часть из них закроется в 23 часа в связи с ограничениями коронавируса, однако 20 площадок будут работать до шести часов утра. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Мы проводим "Ночь музеев" в 15-й раз. [Около] 80 музеев, библиотек, выставочных залов в этом году участвуют», - отметил Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга.

Так, ночью петербуржцев и гостей города смогут принять в Филармонии имени Д. Д. Шостаковича, в Музее артиллерии, а также в Центральном военно-морском музее, Военно-медицинском музее и Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.