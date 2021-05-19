В Петербурге с ларьков и рекламных конструкций исчезнут граффити

Уличные уборщики Северной столицы очистят ларьки и рекламные конструкции от граффити и рекламы, размещенной незаконно. Об этом распорядился вице-губернатор Николай Бондаренко. 18 мая Бондаренко совершил рабочий объезд города, после которого он заключил, что состояние некоторых городских объектов требует особого внимания.

По словам Бондаренко, большая часть весенней уборки города завершена, однако метро притягивает огромное количество петербуржцев и туристов, в связи с чем эти участки должны находится под особым контролем. Вице-губернатор отметил, что поручение касается всех районов города, а не только тех, которые были проинспектированы.