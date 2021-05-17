Статую «Девушка с веслом» вернули на Крестовский остров

Скульптура «Девушка с веслом» с февраля 2021 года радовала посетителей Каменного острова. Теперь статуя вернется на свое прежнее местонахождения — Крестовский остров. Оказалось, что ранее объект отправляли на реставрацию из-за нападения вандалов. Решение о возвращении на свое прежнее место приняли активисты.

В социальной сети Instagram появились фотографии новой скульптуры, которая заменила старую, которая тоже была покрашена белой краской.

«Мы решили вернуть (ненадолго) скульптуру и провели творческую акцию — «Девушка с веслом. Возвращение». Мы надеемся, что эта акция привлечёт внимание к проблеме исчезновения знаковых символов с культурно-исторической карты Петербурга» — пояснили активисты.