Граффити с портретом Даниила Хармса на Маяковского сохранят

О готовности сохранить граффити с портретом Даниила Хармса в связи с ценностью его литературного творчества для петербуржцев заявил Александр Беглов.

Запрос, касающийся граффити, был адресован губернатору депутатом ЗакСа Борисом Вишневским. По информации, предоставленной в ответном документе, администрация Центрального района согласна дать отсрочку для согласования размещения граффити. Заседание назначено на 9 июня.

Напомним, граффити создали в феврале 2016 года в связи с 74-летием со дня смерти Даниила Хармса. Портрет стал неформальной достопримечательностью Петербурга.