В Зеленогорске появится киноконцертный комплекс

В Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга ищут подрядчика для строительства киноконцертного комплекса в Курортном районе в городе Зеленогорск. Сообщается, что начальная цена заключенного контракта будет составлять примерно 323 млн 202 тыс. 420 рублей. Подрядчики смогут присылать свои заявки до 1 июня.

«Так исторически получилось, что круглогодичный кинотеатр находился в здании бывшей кирхи. Однако в 1998 году это здание вернули приходу, и после этого кинотеатра не стало. Был ещё летний кинотеатр в парке, но несколько лет назад он сгорел», – говорит историк и краевед Александр Браво.

Новая постройка будет располагаться на территории Зеленогорского парка культуры и отдыха, рядом с Золотым пляжем. Стоит отметить, что кинотеатров в Зеленогорске не было с 1998 года.