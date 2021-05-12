Посещение Эрмитажа 18 и 20 мая станет бесплатным

На официальной странице в социально сети «ВКонтакте» Государственный Эрмитаж сообщил о том, что в два майских дня петербуржцы и гости Санкт-Петербурга смогут посетить музей абсолютно бесплатно.

«Днями бесплатного посещения Эрмитажа в мае 2021 года станут 18 и 20 мая», — говорится в сообщении Эрмитажа.

Во вторник, 18 мая, в Международный день музеев, граждане смогут бесплатно посетить Главный штаб, Главный музейный комплекс, а также Музей Императорского фарфорового завода. Однако, чтобы попасть в эти точки необходимо бронировать билет заранее.

В четверг, 20 мая, бесплатной попасть в Эрмитаж смогут только дети до 18 лет, курсанты военных училищ, студенты, а также многодетные семьи.