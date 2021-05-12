Беглов поручил разработать Концепцию развития культуры в Петербурге до 2025 года

Алесандр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, на ежегодном отчете в Мариинском дворце перед депутатами Законодательного собрания поручил разработать Концепцию развития культуры до 2035 года.

«Эффективное взаимодействие власти и культуры обеспечит новый Совет по культуре при губернаторе. Ближайшая задача – согласовать и принять Концепцию развития культуры Санкт-Петербурга до 2035 года», — заявил глава города.

Кроме того, градоначальник добавил, что необходимо обратить внимание на внебюджетные культурные организации. По словам Беглова, они за последние годы сильно выросли и, чтобы сохранить такой же уровень, необходимо разработать «новые стимулы и формы поддержки».

Также Беглов отметил, что власти Петербурга продолжат помогать и оказывать поддержку центрам современного искусства.