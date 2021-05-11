Праздник выпускников «Алые паруса-2020» получил премии Global Eventex Awards

Знаменитый праздник всех выпускников петербургских школ «Алые Паруса-2020» удостоился множеством наград от престижного мирового конкурса Global Eventex Awards. Мероприятие Северной столицы получило четыре золотые и одну серебряную награды.

Номинантами на премии было заявлено 561 мероприятие, которые проводятся в 37 странах. Именно праздник Санкт-Петербурга запомнился судейской коллегии конкурса сменой локации. Обычно судно проплывало по Неве, а в прошлом году, из-за пандемии коронавируса, бриг пустили в Финском заливе.

В результате, «Алые паруса-2020» удостоились пяти наград: четыре золотые премии мероприятие получило в номинациях «Арт-событие», «Музыкальное событие», «Культурное событие» и «Праздничное мероприятие», а также серебряную в категории «Прямая трансляция».