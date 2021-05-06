В усадьбе Демидова появится филиал районной библиотеки

В Красносельском районе Петербурга появится экспозиция в память о подвиге десантников октября 1941 года. Военные обороняли Ленинград и вступили в неравный бой с фашистами. В результате удалось занять краснофлотцам здание, в котором теперь хотят разместить библиотеку и экспозицию в память об их подвиге. Об этом сообщает Общество памяти Стрельнинско-Петергофского десанта.

Согласно плану, филиал районной библиотеки и экспозицию о десантниках будут готовы к 2024 году. Причиной выбора места для размещения библиотеки стала нехватка подобного рода заведений в Красносельском районе.

«Такое будет культурное пространство. Сейчас выделили соответствующие деньги на проектирование и будем вводить этот интересный объект», - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.