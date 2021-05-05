«Ленфильм» обновил совет директоров

В петербургской киностудии «Ленфильм» обновили состав совета директоров. При этом в него больше не будут входить продюсеры и режиссеры кинокомпании. Об этом сообщает Федор Бондарчук, председатель совета директоров «Ленфильма».

«Мы приняли решение, что в новом составе не будет людей, принимающих участие непосредственно в производстве фильмов на студии», - отметил Бондарчук.

При этом председатель добавил, что режиссеры и продюсеры смогут, как и прежде, принимать участие в жизни студии.

В новом составе теперь значатся вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Светлана Максимченко, а также старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь и председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.