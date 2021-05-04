В Петербурге появится фонд поддержки производства дебютных кинокартин

В «Ленфильме» начали создавать фонд, поддерживающий дебютные кинокартины. Руководитель киностудии планирует начать деятельность в фонде уже в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор Федор Щербаков на пресс-конференции 4 мая.

«Я надеюсь, что уже в 2021 году первые средства этот фонд сможет потратить на поддержку дебютных работ», - отметил гендиректор.

Кроме того, «Ленфильм» планирует получать финансирование от Смольного и Института развития интернета. Вероятно, первыми работами в фонде станут кинокартины выпускников мастерской Александра Сокурова. Годовой бюджет фонда "Ленфильм дебют" предварительно оценивают в 250 миллионов рублей.