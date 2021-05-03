В Петербурге провели традиционный фестиваль ледоколов

В Северной столице по традиции прошел фестиваль ледоколов. В акватории Невы жители города насладились «вальсом буксиров», приняли участие во флешмобе гидроциклистов, и побывали на ледоколах.

Капитан ледокола «Иван Крузенштерн» Александр Ефимов рассказал, что ледокол участвует в каждом фестивале, однако, мероприятие прошлого года пришлось пропустить в связи с необходимостью ремонта.

Горожане также смогли посмотреть на речной карнавал: двадцать «разнокалиберных» судов синхронно двигались по воде Фонтанки, Крюкова канала, Мойке и Зимней канавке.